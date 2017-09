Le budget supplémentaire approuvé

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Le budget supplémentaire de l'exercice en cours, pour la commune d’Aïn Zaouia a été approuvé, dimanche dernier, par les élus de la municipalité. Le vote n’a lieu qu’après que l’Administration de la wilaya ait accordé à la commune une subvention d'équilibre de l'ordre de 18 millions de dinars. Ce qui a permis au Secrétaire générale de la même institution a pris le soin d'élaborer son budget. Ainsi, après concertation avec l'exécutif communal, le document budgétaire a été équilibré, affirme le premier magistrat de la commune. «Juste pour assurer les salaires de la période restante de l'année, ce qui est un exploit au vu de la diminution des recettes financière de la commune», rassure-t-il. Tout compte fait, en plus de la priorité donné aux salaires lors de l'approbation du budget, l'Assemblée a tenu, par ailleurs, à doter les chapitres correspondant aux dépenses obligatoires. Ceci permettra d'honorer les engagements de l'APC envers ces fournisseurs en gaz, électricité et eau. «En attendant son approbation par le chef de daïra de Draâ El-Mizan. À défaut, on engagerait des rétentions sur les salaires des fonctionnaires», dira encore le maire, bien qu’il souhaite écarter cette hypothèse. D’ailleurs, cette situation continue de susciter l'inquiétude dans les rangs des travailleurs. Par la même occasion, l'Assemblée, qui effectue son avant dernière réunion de la mandature en cours avant les élections communales, a voté l'octroi de subventions pour les associations et l'aide financière destinée à la commission des œuvres sociales. À signaler enfin que sur institution et insistance de la wilaya, la commune compte bien voter son budget primitif nécessaire aussi pour le bon fonctionnement de l'APC. Cela interviendra nécessairement au début du mois d'octobre et avant le début de la campagne électorale.

Ramdane L