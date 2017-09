Les 100 locaux à l’abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Les cent locaux professionnels du président de la République destinés aux jeunes de la commune de Bouzeguène dans le cadre des différents dispositifs d’aide à la création de l’emploi : ANSEJ, ANGEM, CNAC sont quasiment à l’abandon et dégradés. Un projet qui avait tout pour bien démarrer mais qui a fini, malheureusement, par échouer. Tous les jeunes qui en ont bénéficié, ont dû fuir l'endroit à cause du manque de commodités comme l'eau, le gaz, l'électricité et surtout du réseau d’assainissement d’où les mauvaises odeurs qui se répandent de jour comme de nuit sur l'ensemble du lotissement. En effet, ceux qui sont installés ont été livrés à eux même, en attendant des jours meilleurs. On constate de visu, sur les lieux, qu'à l'exception de quelques locaux, la quasi-totalité de ces locaux, sont fermés. Ainsi, sur cents locaux professionnels, une vingtaine uniquement est ouverte et occupée. Un jeune exploitant d'un bureau d’étude avoue que «pour tenir les lieux propres, il faut s’armer d’une grande volonté». Ce jeune dit «lutter constamment contre les odeurs en utilisant des désodorisants». «Les alentours du lotissement sont devenus des lieux de décharge», constate-t-il. Implantés pratiquement au centre-ville, ces espaces commerciaux attribués en 2013 devaient être exploités, mais ils restent ainsi inoccupés. Par ailleurs, l'ensemble des bénéficiaires de ces locaux lancent un appel aux élus communaux pour s'intéresser à ces locaux du Président de la République. «On ne demande rien d’autre qu'une simple visite de la part des autorités pour constater de la gestion catastrophiques des locaux», a interpellé l'un des bénéficiaires. Mahdjouba Aggab