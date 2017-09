L’été joue les prolongations

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le beau temps qui dure depuis le mois de mai commence à inquiéter les paysans qui ne cessent de scruter le ciel qui demeure imperturbable, clair et sans nuages. La crainte d’une longue sécheresse s’installe.

Si, dans certaines régions, les pluies ont créé moult désagréments, à Ain El Hammam, comme partout ailleurs au centre du pays, la population attend toujours ce bienfait de la nature qui l’en prive pour le moment. Les pluies automnales attendues ne semblent pas près d’arriver pour le moment. Les rares orages d’une durée limitée dont nous a gratifiés Dame nature durant quelques jours au début de ce mois, n’ont pas eu l’effet escompté. Au lieu de pénétrer le sol, les eaux pluviales ont vite fait de dévaler les pentes abruptes de la région pour finir dans les ravins asséchés. Le sol reste désespérément dur et poussiéreux. Les agriculteurs qui sèment certains légumes, tels les navets, en cette période, attendent toujours que le ciel daigne leur accorder sa clémence. Les arbres, particulièrement les fruitiers ont perdu leurs feuilles avant l’heure. C’est le cas des figuiers qui ont perdu la majeure partie de leurs feuilles, et leurs fruits, dès le mois d’août. Seules les arbres se trouvant dans des zones humides ou à proximité des points d’eau gardent la verdure qu’on leur connaît habituellement pour la saison. Même les nuages passagers et les baisses de températures nocturnes n’ont pas apporté quelque pluie salvatrice tant espérée. Le ciel redevient clair rapidement au grand désespoir des éleveurs qui pense déjà se rabattre bientôt sur le fourrage pour nourrir leurs bêtes. Les vendeurs de foin sont d’ailleurs pris d’assaut chaque jour de marché. Les chaleurs de l’été qui n’en finit pas de se prolonger n’ont pas manqué de se répercuter sur les sources naturelles dont le débit a considérablement diminué, alors que certaines sont complètement à sec. Pour se reconstituer, la nappe phréatique aura besoin d’un hiver particulièrement pluvieux, et surtout de chutes de neige qui s’infiltre doucement pour imbiber le sol. Cependant, on espère que les mois à venir apporteront leur lot de pluies qui réconforteront les paysans et la population en général.

A.O.T.