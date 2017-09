Journée d’information de l’ALEM

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

L’agence locale de l’emploi (ALEM) d’Ain El Hammam, à cinquante kilomètres au Sud-est de Tizi-Ouzou, a organisé, jeudi dernier, une journée d’information au centre culturel Matoub Lounes, situé au centre-ville. Faisant partie du plan d’action au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, la rencontre a ciblé, cette fois, les entrepreneurs et les demandeurs d’emploi de la circonscription que couvrent les daïras d’Iferhounene et d’Aïn El Hammam. La réunion a débuté par une séance de projection à laquelle étaient conviés le public et les invités de l’agence. Outre les jeunes demandeurs d’emploi, assez nombreux, par ailleurs, et les chefs d’entreprises locales, les dix chefs d’agences dépendant de l’AWEM (agence de wilaya de l’emploi), avaient pris place dans la salle pour suivre les différents thèmes à l’ordre du jour. On apprend ainsi que le service en ligne de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) est entré en vigueur depuis le mois de janvier dernier. Il permet aux demandeurs d’emploi et aux employeurs d’entrer en contact via le site www.anem.dz qui comprend les volets « employeurs » et « espace demandeurs ». Les usagers peuvent ainsi, sans se déplacer, s’informer ou suivre les différentes étapes de leurs démarches respectives. Le second point traité concerne la NAME (nomenclature algérienne des métiers et emplois) qui est un référentiel qui englobe tous les métiers se trouvant sur le marché de l’emploi en Algérie. Notons que dans la région, les plus grands pourvoyeurs d’emploi restent l’administration et les services appartenant à des privés qui n’offrent en général que quelques postes de travail. La séance ne pouvait se terminer sans un débat autour des questions posées par les différents intervenants. La responsable de l’AWEM ainsi que les chefs d’agences d’Aïn El Hammam étaient chargés de répondre aux interrogations des uns et des autres. Une collation conviviale devait clore cette journée d’information, vers treize heures. Signalons qu’en marge de cette rencontre, une exposition s’est tenue dans le hall du centre culturel où un artisan de Tagwnits, dans la commune d’Ait Yahia, qui s’est lancé dans la fabrication de confiture naturelle, a exhibé ses produits sans conservateur. Les présents étaient invités à une séance de dégustation des produits de sa fabrication, telles les confitures et compotes de merise, de mures sauvages locales ou de raisins, entre autres. M. Oukaci nous confie qu’il a débuté «la fabrication de confiture et mélasse au mois de juin dernier de façon artisanale et que pour le moment la vente se fait au niveau de son atelier».

A. O. T