La SAA rouvre ses locaux

Jeudi dernier, la société algérienne d’assurance (SAA) d’Ain El Hammam a rouvert son agence du centre ville d’Ain El Hammam, après une fermeture qui a duré près de six mois pour sa réhabilitation. La réorganisation de l’espace a permis d’ouvrir une grande baie vitrée d’où pénètre la lumière du jour. Deux pièces, avec aussi panneaux vitrés et vue sur le hall, sont réservées à la direction. Les bureaux des employés chargés de la réception du public sont disposés en angle droit face à l’espace d’attente où de nouveaux fauteuils sont alignés. Depuis la fermeture des lieux, les clients ont été orientés vers l’annexe de l’agence située dans les anciens locaux de la SAA à la cité Akkar. Peu de clients connaissent l’existence de cette annexe qui devrait désengorger l’agence mère qui subit la pression d’un nombreux public qui préfère le centre ville plutôt que de se déplacer sur moins d’un kilomètre de distance. Elle demeure moins fréquentée que l’agence mère. Cependant, les usagers qui veulent éviter les difficultés de stationnement du centre ville y trouvent tout l’espace qui leur convient à quelques mètres de l’agence. Par ailleurs, il est plus aisé d’y conduire son véhicule accidenté pour les besoins d’expertise.

A. O. T.