Début de la saison oléicole

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L’huile d’olive, cette denrée alimentaire qui prend les rênes de la gastronomie kabyle, devrait être plus abondante cette année au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, la saison écoulée a connue un recul considérable dans la production de l’huile d’olive, ceci est dû à beaucoup de facteurs, d’où, insistent les spécialistes, la nécessité de prendre soin de par l’entretien des oliveraies, durant toute l’année. Certes, ces dernière années la filière oléicole a connu un développement important vue le coût de ce produit qui dépasserait le prix d’un baril de pétrole, dira un oléiculteur de la région des Aghribs, avant d’ajouter que cette année la cueillette de la récolte sera précoce pour beaucoup de familles pour mieux prévenir la dégradation des conditions atmosphérique, comme on a enregistré de grandes chaleurs cet été, l’hiver va certainement s’annoncer encore plus rude, ce qui va engendrer une grande mobilisation pour collecter la totalité du produit. Aussi, la deuxième étape pour la trituration des olives prend souvent du temps, il faut attendre son tour afin d’arranger ses jerricans ou mieux encore, pour les connaisseurs le seul moyen efficace pour conserver l’huile d’olives de toute sa saveur, c’est d’utiliser les jarres en argile ou en verre... Malgré la chaleur caniculaire qui a sévi l’été dernier dans la région et les feux de forêt qui ont ravagé un nombre important d’oliviers, la production ne verrait probablement pas de régression, les huileries vont certainement tourner à plein régime, et les moteurs seront bien huiler. Enfin, notre interlocuteur annoncera le début de la saison, car l’on a déjà commencé la préparation du sol et le nettoyage sous les oliviers.

A Iber.