Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

La CFPA Krim Saïd de Draâ El Mizan serait parmi les plus importants centres de formation professionnelle et d'apprentissage quand on sait que près de 500 stagiaires y sont inscrits (formation résidentielle et apprentissage). Pour cette nouvelle rentrée professionnelle, il a accueilli 80 nouveaux stagiaires en formation résidentielle. «Nous avons six spécialités. Il s'agit de l'installation sanitaires et gaz, d'agent de saisie, d'exploitant informatique, de comptabilité, de maçonnerie et de dessin d'étude option architecture», annonce M. Ali Tabti en sa qualité de directeur des études de ce CFPA. Interrogé sur le nombre de stagiaires pour la session en cours, il nous apprend qu'en plus de ces 80 nouveaux stagiaires, il y a aussi 70 en cours d’apprentissage et 340 reconduits. Au total, dit-il, le nombre a atteint 462 stagiaires. Il est à signaler que ce CFPA dispose d'un internat de 60 lits et de la demi-pension. Il fera part du souhait du personnel de l'établissement de voir le CPFA en cours de réalisation érigé en institut de formation spécialisé. «L'actuel CFPA répond à tous les demandeurs de niveau 1 jusqu'à 4. On espère que les responsables du secteur vont revoir le statut de l'établissement en cours de réalisation pour devenir institut. Ainsi, il pourra accueillir les stagiaires de niveau 4 et 5», pense-t-il. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que ce CFPA forme des personnes en milieu carcéral. «Nous aurons l'initiation à l'informatique, l'installation sanitaire (plombier), la maçonnerie (aide-maçon). Cela en convention avec la maison d'arrêt de Draâ El-Mizan. Ainsi, les détenus formés bénéficieront d'une grâce et une formation qui les insérera dans la vie active après leur libération», souligne M. Rachid Djebarri, directeur du centre. Celui-ci nous informe que son établissement donne aussi des formations qualifiantes par exemple en gâteaux traditionnels, «c'est une spécialité qui attire beaucoup de femmes. Nous avons un nouveau laboratoire bien équipé et un enseignant», enchaîne-t-il. Dans un même ordre d'idées, le premier responsable nous apprend qu'à partir de février, il y aura l'introduction d'une nouvelle spécialité à savoir la menuiserie métallique, aluminium et PVC. «Pour cette spécialité, nous avons acquis un équipement neuf et l'enseignant a été déjà installé pour ce poste», signale-t-il.

Amar Ouramdane