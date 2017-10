L’Achoura fêtée en grande pompe

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Tout autant que l’Aïd, sinon plus, l’Achoura est fêtée avec faste dans toute la région d’Aïn El Hammam.

En dehors du couscous traditionnel de la veille agrémenté de la viande séchée du mouton de l’Aïd, ou d’un poulet, pour marquer la fête à la maison, l’événement se déroule plutôt à l’extérieur. Les habitants vivent au rythme de l’animation au sein des mausolées, devenus également des lieux de rencontres. Les habitués s’y rendent immanquablement chaque année. Depuis vendredi, une foule de visiteurs envahit les lieux saints de Chikh Arab, Chikh Mohand ou Djeddi Menguellet pour l’inévitable pèlerinage annuel. Ce sont surtout Chikh Mohand à Ait Yahia, et Djeddi Menguellet à Aïn El Hammam, très connus, qui ont toujours attiré la grande foule. Ce qui est le cas, ces derniers jours. Tous les chemins menant au mausolée des Ath Menguellet ne désemplissent pas de voitures et de piétons. Les femmes auxquelles un grand espace est réservé sont plus nombreuses, marquant leur présence par des youyous et leurs plus beaux atours. Il est difficile de trouver une place de stationnement aux abords de Djeddi Menguellet que les visiteurs ont pris d’assaut de bonne heure. Sachant qu’ils doivent faire face à une affluence des grands jours, les membres du comité du village de Taourirt Menguellet qui gèrent les lieux, ont pris leurs dispositions, bien à l’avance. La peinture et autres réparations des nombreux locaux ont été effectués depuis une dizaine de jours, parallèlement au nettoyage des abords de la kouba. Plusieurs moutons, dons de citoyens au «saint vénéré», ont été égorgés depuis jeudi. La cuisson du couscous à la viande avait commencé à l’aube dans les cuisines à quelques mètres du lieu de regroupement, pour que le repas soit servi, à volonté, à partir de onze heures. Pendant ce temps, faute du traditionnel «tbel», de la musique et des chants religieux de «lekhouan» emplissent les lieux. «L’ambiance de fête conviviale où les gens se rencontrent dans un esprit de fraternité sous la protection du maître des lieux continuera jusqu’à dimanche, tard dans la soirée», soutiennent les membres du comité de village, convaincus que tous les visiteurs seront gratifiés de la baraka de Djeddi Menguellet.



Nacer Benzekri