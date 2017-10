Le personnel médical renforcé

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

C'est l'une des plus importantes polycliniques du sud de la wilaya. Sa mise en service remonte au début des années 1980. Bien que les autres communes disposent, actuellement, chacune de sa polyclinique à l'exception de Aïn Zaouia, cette structure ne désemplit pas parce qu'elle est quotidiennement prise d'assaut par des centaines de patients. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour rencontrer son chef de service. «Nous recevons jusqu'à trois cents malades par jour. Les consultations sont assurées de huit heures jusqu'à dix-sept heures sans compter bien évidemment les consultations spécialisées», nous répond Dr Djamel Limani. Il nous apprend aussi que cette polyclinique dispose de deux cabinets dentaires et d'autres services dont la PMI et les salles de soins pour les injections et les pansements. En outre, les personnes atteintes du diabète sont suivies par un diabétologue. Par ailleurs, il est à noter qu'il y a deux sages-femmes qui se chargent du suivi des femmes enceintes. Il est à souligner que cette polyclinique a été renforcée par un personnel médical spécialisé. Notre interlocuteur nous confie que trois médecins spécialistes en médecine interne, un néphrologue et un rhumatologue viennent d'être affectés dans cette structure qu'il dirige. Indubitablement, ce renfort notamment dans ces spécialités soulagera énormément les malades qui n'ont pas de moyens à se faire ausculter chez des praticiens privés. «Nous sommes donc prêts à accueillir aussi tous les patients présentant des pathologies inhérentes à ces spécialités», conclut notre interlocuteur. Si pour cette polyclinique on peut dire que c'est un grand acquis concernant ces spécialités, il est attendu que le projet de la clinique mère-enfant soit relancé après avoir enregistré un arrêt depuis plus de deux ans.



Amar Ouramdane