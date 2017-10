Ruée sur les certificats d'inaptitude à l'éducation physique

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

«Où peut-on se faire délivrer un certificat d'inaptitude à l'éducation physique?», c'est la question que se posent aussi bien les élèves notamment ceux des classes d'examen (BEM et Bac) que les parents. En effet, selon de nombreux élèves, ils sont ballotés entre la polyclinique et l'UDS du lycée Ali Mellah. «Ma fille s'est présentée à l'UDS, elle a été orientée vers la polyclinique. Et à la polyclinique, on lui a répondu que ces certificats ne sont délivrés que par le médecin de la santé scolaire. Alors que doit-on faire ?», s'est interrogé un parent d'élève. Pour en savoir plus à ce propos, nous avons pris attache avec le chef de service de la polyclinique. «Nos médecins ne sont pas habilités à délivrer ce genre de documents notamment aux élèves scolarisés», nous-a-t-il répondu. Et de poursuivre: «ceux de la médecine scolaire connaissent mieux ces élèves. Ils ont leurs dossiers». D'ailleurs, un avis a été affiché dans cette structure de santé sur lequel il est mentionné que ces certificats sont du ressort de l'UDS. Devant cet état de fait, ces élèves attendent une réponse claire à leur demande. «Il faudrait que l'EPSP ou la direction de l'éducation nous éclaircissent sur ce problème parce que même les praticiens privés refusent de délivrer ce document», a ajouté le même parent d'élève. Aussi, il faut admettre qu’ils sont nombreux ces élèves qui tentent d’avoir ce certificat juste pour être juste dispensés de l’examen d’éducation physique.



A. O.