Les étudiants réclament le transport universitaire

Les étudiants de la localité de Timizart qui poursuivent leurs études dans les différentes facultés de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, réclament la mise en service d’une ligne de transport universitaire suburbain leur permettant de rejoindre l’université à partir du chef-lieu communal Souk El Had, à une trentaine de kilomètres de la ville de Tizi-Ouzou. Cette revendication ne date pas d’aujourd’hui. Depuis l’année dernière, des étudiants ont coordonné une pétition collectant quelques 400 signatures. Ils ont frappé à toutes les portes, multipliant les rencontres et les écrits aux autorités concernées, mais aucune suite favorable n’a été donnée à leur demande. «On a sollicité récemment le P/APC de notre commune en lui joignant la liste des signataires et une lettre à remettre au wali pour appuyer notre requête. Mais rien ne semble avancer pour le moment», regrette l’un des représentants des étudiants qui mènent cette action. Il explique que la plus grande majorité des étudiants hébergés dans des cités universitaires préfèrent rentrer quotidiennement chez eux. «C'est une question de sécurité. Aussi, la cité universitaire n’est plus l’espace d’échange et de connaissance entre étudiants comme elle le fut jadis, c’est devenu un endroit qui fait fuir l’étudiant en raison de la dégradation du cadre de vie et la prolifération de la violence et des fléaux sociaux», a-t-il fait savoir. Les étudiants déplorent également la médiocrité du service et la cherté des prix des tickets de transport sur la ligne Souk El Had - Tizi-Ouzou. Chaque étudiant est contraint de dépenser pas moins de 120 DA chaque jour pour se rendre à l’université d’où l’utilité des bus universitaires qui soulageront énormément les étudiants et leurs parents sur le plan financier. «Nous savons bien qu'il y a des gens qui refusent que cette ligne nous soit accordée, notamment ceux de transport public, mais c'est notre volonté qui doit passer en premier, car il y va du bien être et de la sécurité des étudiants», peste un autre étudiant qui explique que les transporteurs privés de la région se sont opposés à la démarche des étudiants sous motif que ces derniers constituaient la grande partie de leurs abonnés. Pour faire valoir leur droit au transport universitaire auprès de l'office des œuvres universitaires (ONOU) de Tizi-Ouzou, les étudiants de la commune de Timizart ne comptent pas céder, ils sont bien déterminés à poursuivre leurs démarches jusqu’à la satisfaction effective de leur revendication.



Oulagha Ahmed