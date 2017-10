Les travaux au ralenti

Par DDK | Il ya 49 minutes | 115 lecture(s)

Le projet de la piscine semi olympique accordé à la commune de Boghni n'est pas encore achevé. Pourtant, une entreprise est à pied d'œuvre sur le terrain depuis maintenant plus d'une année. Le site choisi pour la réalisation de cette structure dont la gestion reviendra à la DJS est idéal. Il est situé à Tirmitine, dans une zone d'extension urbaine en pleine viabilisation. L’autre avantage réside dans le fait que dans la même zone, l'Etat a réalisé un complexe sportif de proximité opérationnel, notamment après l'ouverture de la salle omnisports. Seulement, en dépit de l'insistance des autorités pour renforcer le chantier, plus particulièrement le wali lors de sa dernière visite dans la daïra de Boghni, le rythme des travaux reste long. En l'état actuel, certes les gros œuvres sont presque terminés et la principale contrainte levée, après la réalisation d'un mur de soutènement pour conforter la route menant vers le CW128, mais rien n'indique que les délais de 22 mois exigés à l'entreprise seront respectés. L’idéal pour les habitants du chef-lieu en quête d'activités sportives nouvelles est que le projet soit maintenu au profit de la commune. Car, il faut savoir qu'il était menacé par la délocalisation faute de choix de terrain, du fait de l'hésitation des élus locaux à se fixer sur un terrain à dégager pour le projet. Enfin, il est à noter que les difficultés rencontrées par l'entreprise sont liées à la nature du terrain et aux travaux supplémentaires engagés. Cela a nécessité, comme à l'accoutumée, une réévaluation financière du projet annoncé à la population, il y a maintenant plus de 6 ans.

Ramdane L.