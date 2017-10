Brèves de M'Kira

Par DDK | Il ya 48 minutes | 87 lecture(s)

Tahachat se mobilise pour la réfection de sa route

Agacés par la multitude de nids de poules qui parsèment le chemin communal reliant leur village au chef-lieu de daïra, les jeunes de Tahachat ont pris une initiative louable à plus d'un titre. En effet, ils ont cotisé de l'argent et ont loué un camion de bitume. «Nous avons sollicité le président du comité pour mener à bien cette initiative, mais celui-ci a refusé. Alors, nous avons pris l'opération en charge», nous confiera un membre du collectif de jeunes à l'origine de ce volontariat. Avant-hier, ils se sont mobilisés. Au terme de la journée, ils ont colmaté tous ces nids de poules trouvés sur leur passage. C'est là une bonne opération qui permettrait d’atténuer le calvaire des automobilistes. Il est à noter que ce chemin traverse le territoire des deux communes de la daïra à savoir M'Kira et Tizi-Gheniff. Aucun maire n'avait pris la décision de prendre en charge sa partie.

Les façades de l'avenue principale repeintes

Il n'échappe à personne de remarquer qu'après les élections, les murs de nos villes restent enlaidis par les affiches. Tighilt Bougueni, chef-lieu communal de M'Kira, n'a pas dérogé à ce phénomène si bien que le comité de quartier de ce centre urbain a décidé de repeindre toutes les façades des bâtisses de l'avenue principale (boulevard Ali Mellah). «Un bienfaiteur nous a offert de la peinture et le matériel nécessaire. Avant-hier, les groupes de jeunes ont lancé l'opération; nous redonnerons un bon visage à ces lieux, du moins pour cette route principale», nous dira un membre du dit comité. Néanmoins, ces volontaires souhaitent que ces murs ne soient pas salis, quand on sait que c'est bientôt les élections locales. «Nous craignons que tout redevienne comme avant. Il faudrait que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur d'autant plus qu’il existe des panneaux conçus à cet effet», pense un jeune volontaire. Il est à rappeler que dernièrement le même collectif avait initié une opération de nettoyage de tout le centre-ville et le cimetière communal.

A. O.