L’appel de l’APC !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 115 lecture(s)

Suite à l’instruction ministérielle relative à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage, coïncidant avec le 28 septembre, l’APC d’Aïn El Hammam a lancé un appel à la population.

Dans le document diffusé, les services de la mairie ont enjoint les concernés à prendre des dispositions à même de prévenir cette maladie. De ce fait, les propriétaires de chiens sont invités à respecter les mesures édictées. Bien qu’obligatoire, la vaccination annuelle n’est pas souvent respectée par les propriétaires des canins et encore moins les détenteurs de chats qu’il est difficile de garder à la maison, surtout en campagne. Les citoyens sont tout de même invités à tenir en laisse leurs chiens qu’ils doivent munir de muselière devant leur éviter de s’attaquer à des personnes ou à d’autres animaux. Il leur est également demandé d’observer soigneusement les mesures prophylactiques, surtout le vaccin antirabique, obligatoire une fois par an. Par ailleurs, il est recommandé aux citoyens de s’éloigner de tout animal inconnu, errant ou sauvage comme il est expressément conseillé d’éviter de le toucher, le caresser, ou le nourrir, afin d’éviter toute contamination éventuelle. En cas de morsure, il est préconisé de laver la plaie immédiatement et abondamment, à l’eau et au savon de Marseille, puis à l’eau javellisée. Après rinçage la victime de morsure doit appliquer de l’alcool ou une solution d’alcool iodé sur la blessure. Ce qui ne suffit pas. Pour se prémunir de la rage, l’individu blessé doit consulter rapidement un médecin de la structure de santé la plus proche. Afin d’éradiquer cette zoonose, il ne suffit pas de décréter le vaccin obligatoire, il faudrait savoir que les propriétaires de chiens sont soumis à de nombreuses contraintes : le déplacement d’un chien, sur plusieurs kilomètres jusque chez le vétérinaire nécessite un moyen de transport adapté, ainsi que les couts exorbitants du vaccin imposés par les privés découragent ceux qui voudraient vacciner leurs bêtes. Des campagnes de vaccination incluant les sorties des vétérinaires sur le terrain comme lors des opérations ciblant les bovins, sont indispensables.

A. O. T.