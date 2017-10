L'environnement fortement atteint

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L'environnement dans la commune de Ain Zaouïa est fortement atteint au niveau des deux axes routiers desservant la localité de Boumahni. Ce fait grave se caractérise par la prolifération des décharges sauvages au long des routes, par le jet des bouteilles d'alcool sur les accotements. Même les caniveaux ne sont pas épargnés par l'accumulation de différents emballages. Une situation navrante accentuée par l'absence d'opérations de nettoyage que la commune ne peut pas assurer en permanence. Le manque de personnel affecté au service de la voirie et le gel des opérations d'aide de l'Etat à la protection de l'environnement, telle que celle appelée "blanche Algérie", ont compliqué la situation. Ainsi, les deux chemins communaux en question, le premier desservant le chef-lieu de la commune à Boumahni et le second, la RN30 pour atteindre le village Kantidja, sont devenus des dépotoirs à plusieurs endroits. La municipalité a essayé à maintes reprises d'éliminer les petites décharges au moyen des engins de travaux publics, mais sans compter sur le retour à l'état initial après quelques jours. Toutes ces atteintes sont le fait de l'homme à travers des actes inconscients, de dépôts quotidiens de déchets de gravats et autres emballages. Tout le monde y contribue et sans exception pour arriver à une telle catastrophe écologique, à commencer par les particuliers, les commerçants, les artisans et surtout les entrepreneurs en l'absence de décharges contrôlées. Encore une fois, d'après le président de l'APC, «la collectivité va initier une grande opération de nettoyage pour alléger la situation, mais en comptant cette fois sur le civisme des citoyens». À signaler enfin que la commune assure d'une manière régulière la collecte des ordures ménagères à travers tous les villages et le chef-lieu. Une certaine propreté est observée à l'intérieur de chacun d'eux en raison des règles fixées par les comités de villages en matière du respect des règles de propreté.

Ramdane L.