Les derniers bitumages entamés

Alors que le P/APC de Tizi-Gheniff, M. Saïd Mansour est sur le point de céder les lieux à un autre qui sera élu le 23 novembre prochain, il n’en demeure pas moins que pour le bilan de ce quinquennat, l’APC peut s’enorgueillir d’avoir accompli ses devoirs en ce qui concerne, non seulement l’ouverture des pistes, mais également l’aménagement et le bitumage de toutes les rues du chef-lieu, ainsi que tous les chemins des villages. C’est au cours de ces dernières semaines que les derniers bitumages ont été lancés, notamment au centre-ville où les différents accès ainsi que les ruelles du «lotissement Sud» ont été passées à la niveleuse, comme toutes celles de la cité dite des «100 logements sociaux», tout comme le chemin allant du siège de la daïra au centre de formation professionnelle en passant par le mémorial dédié à au Chahid le colonel Ali Mellah dit «Si Chérif». Par ailleurs, le chemin du village «D’Hous» à partir de la RN68 a également fait l’objet de la même attention. «Durant ces cinq années de notre mandat, allant de 2012 à 2017, à la tête de la commune de Tizi-Gheniff, et grâce aux énormes contributions de l’Etat, nous avons réalisé tout le programme que nous avions tracé et bien plus encore, notamment en ce qui concerne l’ouverture des pistes. Le PPDRI nous a surpris en réalisant plus d’une vingtaine de kilomètres de pistes agricoles, alors que pour les importantes voies de communication, nous avons assisté à l’élargissement et l’aménagement de la RN68 sur tout le territoire de la commune ainsi que l’aménagement, au tout début de notre mandat, du tronçon du CW107 vers M’Kira, sur intervention de l’ex wali de Tizi-Ouzou, en l’occurrence M. Abdelkader Bouazghi. Malheureusement, avec le passage quotidien des centaines de camions de gros tonnage, ce chemin est redevenu à son état initial au grand dam des automobilistes qui l’emprunte tous les jours», nous déclare M. Saïd Mansour.

Essaid Mouas.