Des lauréats primés par l’APC

Par DDK | Il ya 37 minutes | 21 lecture(s)

L’Assemblée populaire communale des Ouadhias, à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a organisé, samedi dernier, une grandiose cérémonie à la salle de cinéma de la ville, au bénéfice des meilleurs lauréats aux différents examens du secteur de l’éducation (5AP, BEM, Bac). Etaient présents les lauréats, leurs parents ainsi que de nombreux enseignants, des encadreurs et de nombreux responsables du secteur de l’éducation au niveau locale. À cette occasion, 14 ordinateurs portables et 25 tablettes ont été distribués. Les meilleurs bacheliers des sept filières, ont été gratifiés d’ordinateurs portables. Idem pour le meilleur élève de chaque école primaire, ainsi que le meilleur collégien qui en a reçu un. Ensuite, les cinq meilleures moyennes de chaque école primaire à l’examen de 5 AP ont été distinguées par des tablettes. Une cérémonie qui s’est déroulée dans un climat convivial et festif au grand bonheur des lauréats et de leurs parents. Le P/APC de Ouadhias, Youcef Akir, que nous avons abordés à propos de cette opération indiquera : «Comme chaque année, en cette occasion qui coïncide avec le 54e anniversaire de la fondation du FFS et également à la veille de l’Achoura, nous avons estimé que l’occasion était propice pour honorer et encourager nos écoliers à persévérer et à redoubler d’efforts pour plus de réussite. C’était un plaisir de voir tous ces écoliers heureux de recevoir leurs cadeaux qu’ils pourront utiliser à bon escient et en tirer toutes les dividendes scientifiques et culturels. Cela les aidera surement à trouver, par un simple clic, tout le savoir et toutes les informations en renforcement de l’enseignement dispensé dans nos établissements». À rappeler que les ordinateurs et les tablettes ont été acquis sur le budget communal.

Hocine T.