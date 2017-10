Absence d’une station de transports

Par DDK | Il ya 36 minutes | 20 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs de Mekla sonr contraints de se garer à plusieurs mètres de l’endroit qui est censé être un arrêt, voire même faire tout le tour de la ville pour se trouver un espace adéquat. L’actuelle station, n’est réellement que les abords de l’étroite route principale de la ville de Mekla. Pour ce qui est du trottoir, il est quasi inexistant, car squatté par les commerçants qui y étalent leurs marchandises. Les voyageurs ne trouvent même pas où attendre le transport. Un terrain a été destiné pour la réalisation d’une station de fourgon dont vont bénéficier les transporteurs de Souama, Ait Khelili, et d’autres encore. Seulement, l’inconvénient est que l’endroit choisi est isolé de la ville, et la population craint des probables de dépassements qui peuvent survenir notamment la nuit. Il faut dire que ces régions souffrent beaucoup du manque de transport. Un problème récurrent qui ne trouve pas de solution. Cela dit, ce projet demeure à ce jour une promesse non tenue comme ce fut le cas de plusieurs autres dans cette région enclavée.

K. H.