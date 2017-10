Par DDK | Il ya 36 minutes | 22 lecture(s)

Depuis plus d'une semaine, les voyageurs à destination de Tizi-Ouzou paient le ticket de transport plus cher. En effet, les transporteurs de voyageurs ont décidé d'augmenter le tarif de leur ticket. Ainsi, il est passé de 60 à 80 dinars. En somme une augmentation de 20 dinars. Alors que ceux de Tizi-Gheniff paient de leur localité jusqu'à la capitale du Djurdjura 100 dinars. Les chauffeurs de taxis, eux, ont carrément ajouté 50 % du tarif initial. La place est passée de 100 à 150 dinars. S'il est vrai que ces transporteurs justifient cette hausse en prétextant que la distance à augmenté de 5 km depuis la mise en service de la déviation d’Assif N'Tletta, il n'est pas normal qu'une telle hausse atteigne cette augmentation. «Nous avons énormément de charges à régler par mois. Et puis, n'oubliez pas aussi que le combustible coûte cher. On fait dix kilomètres de plus qu'avant», nous expliquera un transporteur. De leur côté, les voyageurs estiment que c'est une augmentation arbitraire. «Il n'y a aucune réglementation qui les a autorisés à passer de 60 à 80 dinars. Dernièrement, les transporteurs de voyageurs par fourgons à partir d'Ait Yahia Moussa à Draâ Ben Khedda avaient décidé d'augmenter leurs tarifs pour la même raison, la direction des Transports a intervenu. On ne sait pas si elle va prendre une décision pour mettre un terme à cette augmentation unilatérale sans aucune nouvelle tarification», nous répondra un étudiant. En effet, le voyage aller-retour revient à 160 dinars sans compter les frais de déplacements de la gare de Bouhinoun jusqu'au centre ville où ailleurs. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un groupe d'étudiants a appelé à ce que l'université leur affecte le transport. «Pratiquement, tous les étudiants de la région ne résident plus dans les cités à cause des conditions d'hébergement et de restauration qui laissent à désirer, nous demandons aux responsables de l'université de nous affecter des bus comme les autres régions», proposera un étudiant de Tizi-Gheniff qui trouve que dépenser 200 dinars par jours pour le transport uniquement ruineraient leurs parents.

Amar Ouramdane