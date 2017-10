Amélioration de l’éclairage public

Par DDK | Il ya 36 minutes | 23 lecture(s)

Bien que, depuis déjà plusieurs années, le problème de l’éclairage public au chef-lieu communal de Tizi-Gheniff avait été pris en considération dans le plan de l’aménagement urbain, il reste que presque rien n’avait été fait jusque là si ce n’est l’installation de quelques lampadaires. Des lampadaires qui n’éclairent malheureusement que quelques dizaines de centimètres au pied des pilonnes. «Le problème de l’éclairage publique au chef-lieu de Tizi-Gheniff réapparait chaque année au mois de ramadhan, car les rues se remplissent et une grande ambiance y règne, sauf que cette dernière est malheureusement ternie par l’obscurité, hormis les quelques lumières qui nous parviennent des locaux commerciaux. Sinon dans le village et à travers de nombreux chemins et ruelles, l’éclairage public y est satisfaisant, au cours des veillées», témoigne un habitant de la bourgade. «Effectivement, en ce qui concerne l’éclairage public à l’intérieur du chef-lieu, celui-ci est très insuffisant. Toutefois, nous avions essayé de l’améliorer sur le budget communal mais cela s’est avéré très insuffisant. Alors nous avons attendu qu’il soit pris en charge dans le cadre de l’aménagement urbain, ce qui vient de se concrétiser, ces derniers jours, par le lancement de la première et de la seconde tranche», nous déclare M. Saïd Mansour, président de ladite APC. Par ailleurs, de nombreuses extensions du réseau électrique ont été réalisées à travers les villages de la commune, comme Irahalène avec 8 branchements, Ouled Itchir avec 30 branchements, Les Bendou 11 barnachements, ou encore Bouachria, Tagharbit, Marako, Ouled Meriem, Ighil Oukerrou et Les Abdallah.

Essaid Mouas