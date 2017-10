Les forages de Chakour abandonnés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le projet des forages, pour lequel ont été dépensées des centaines de millions de centimes au lieu-dit Chakour est abandonné «Nous ne savons pas pourquoi ces forages sont arrêtés. Pourtant, il y a la réalisation d'une conduite d'adduction de plus de quatre mille mètres linéaires, d'une station de reprise jusqu'au réservoir de Lemsla. Il ne restait peut-être qu'une ligne électrique», nous dit un habitant d'Ath Salem qui nous montre les niches construites tout près des puits afin de recevoir les équipements mais, qui, avec le temps, risqueraient de se dégrader. S'il est vrai qu'avec la nouvelle conduite d'eau potable alimentant le village de Tafoughalt, village d’environ 5000 habitants, dans la commune d'Ait Yahia Moussa, à partir de Draâ El-Mizan, les villageois s’«abreuvent» ainsi de l'eau du barrage de Koudiat Acerdoune (Bouira), il n'en demeure pas moins qu’un tel projet lancé déjà, est à même d’assurer la sécurité en matière de cette ressource vitale. «L'eau nous arrive de Draâ El-Mizan. Mais, puisque ce projet a été lancé, il faut qu'il soit mené à terme. Pourtant, il pourra alimenter une grande partie du village. Tout de même, ce sera toujours un renforcement de plus. On ne doit quand même pas jeter de l'argent par la fenêtre sans que les citoyens n'en tirent profit», souligne la même personne. Devant cet état de fait, les responsables du secteur de l'hydraulique et les autorités locales sont interpellés pour jeter un regard vers ce projet en hibernation ou carrément en situation d'abandon. Jusqu’à présent, l'eau ne coule pas vraiment quotidiennement dans les robinets. «Nous avons de l'eau une à deux fois par semaine. Notre village est composé de plusieurs quartiers auquel s'ajoute le relief accidenté. L'eau est servie selon un programme. Et puis, n'oubliez pas que la conduite venant de Draâ El-Mizan n'alimente pas seulement notre village mais aussi Imzoughène et Ath Moh Kaci. Donc, il a fallu tout un programme. Nous estimons que la relance du projet de Chakour demeure la solution idoine pour renforcer au mieux l'alimentation de notre village en eau potable», nous confie un ex membre du comité de village Tadukli, très au fait de ce projet dont l'enveloppe initiale tournerait autour de 10 milliards de centimes.

Amar Ouramdane