La cité CNEP envahie par les chiens

Des résidents de la cité dite des «64 logements CNEP», de Draâ-El-Mizan sont envahis par la présence dans leur quartier de meutes de chiens. La situation s’est notamment aggravée, ces derniers jours, avec la présence de nombreux canidés qui sont perçus par les résidents de la dite cité comme un réel danger non seulement pour les enfants, mais également pour les adultes. «Ces bêtes, dont le nombre augmente de jour en jour, ont été apprivoisées par un résident du quartier», nous confie notre interlocuteur. Et d’ajouter que «s’il ne s’agissait que d’un seul ou deux, cela pourrait passer, mais avoir, à longueur de journée, plus d’une dizaine de chiens allongés n’importe où, courant au moindre bruit dans tous les sens avec leurs aboiements, cela devient vraiment insupportable». L’état de peur quasi permanente que procurent ces chiens aux résidents, les a poussés à faire appel aux autorités locales pour remédier à cette situation. Car elle dérange la quiétude de cette cité, connue pourtant pour sa tranquillité. «La municipalité organise, pourtant, périodiquement des campagnes d’abattage de chiens, mais cette meute semble avoir échappée à cette campagne», nous dira, ironique, un résident de cette cité. Confiées à l’association des chasseurs dénommée "Warchane du Djurdjura", d’aucuns se demandent si une nouvelle campagne aura lieu ces jours-ci pour en finir avec ceux qui ont échappé, d’autant plus que des cas de morsures graves sont parfois signalés dans la cité.

