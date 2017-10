Les travaux de nouveau suspendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le taux de raccordement au gaz naturel à travers la commune des Ouadhias au sud de Tizi-Ouzou est en deçà des espérances de la population. Certes, ce combustible existe au chef-lieu communal et au village de Tagmount El Djedid mais les neuf autres grappes de villages des Ouadhias, totalisant prés de 9000 habitants, ne sont toujours pas raccordées au réseau du gaz naturel. En 2014, les travaux ont été lancés au grand bonheur de la population mais des oppositions sur la conduite de transport ont bloqué l’avancement du projet. Après d’âpres négociations, les autorités locales, la direction concernée et le wali sont intervenus, c’est le dénouement, a-t-on cru. Les entreprises ont repris les travaux avant de s’arrêter de nouveau pour non payement. D’autres mesures ont été prises pour régler les situations financières des entreprises et de nouveau c’est la reprise des travaux mais «c’est que du vent», nous dit-on à l’APC des Ouadhias. Le P/APC questionné à se propos révélera : «en effet, les entreprises ont repris les travaux mais elles ont vite déchanté et abandonné le chantier après avoir réalisé un taux d’avancement de 25%. Les deux entreprises en charge du réseau de distribution n’avaient pas été payées, du coup elles ont suspendu les travaux. Nous appelons les directions concernés à intervenir pour régler la situation de ces entreprises en vue d’une reprise des chantiers et de leur finalisation». À signaler que dans cette région de la wilaya culminant à environ 700 mètres d’altitude, les hivers sont rigoureux et les neiges fréquentes. Un des villageois déplorera : «il parait que nos peines ne sont pas prêtes de s’estomper, nous aurons encore à conjuguer avec les bonbonnes de gaz butanes trop chères et qui se font désirer au moindre toussotement de dame nature. Nous appelons les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires pour nous faire parvenir ce combustible».

H. T.