Le bitumage du chemin vers le chef-lieu lancé

C'est l'un des projets les plus attendus par les habitants de la commune. Il s'agit du bitumage du chemin communal Tizi- N'Chréa (CW 4) au chef-lieu communal, sur une distance de cinq kilomètres. Il a été inscrit depuis longtemps, mais à cause du passage de réseaux divers tels le gaz naturel ou encore la fibre optique, il a quelque peu tardé par rapport aux autres chemins de la commune qui ont pratiquement été bitumés durant ces cinq dernières années. «Je vous dirais que nous sommes fiers du développement du réseau routier dans notre commune. Aujourd'hui, il est rénové à 100%. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Mais, ce qui nous tenait à cœur c’est ce chemin communal vers le chef-lieu», nous répondra M. Rabah Makhlouf, maire de Bounouh. Et de nous confier: «Depuis plus de deux mois, on nous disait que l'entreprise allait commencer les travaux. Finalement, hier, les engins sont arrivés et les travaux de base ont commencé. Il n'y a pas vraiment beaucoup à réaliser avant l'entame du béton bitumineux». Pour notre interlocuteur, cette route intéresse un grand nombre d'automobilistes. «Non seulement, le chemin est emprunté par les habitants de tous les villages sis dans le versant en question mais aussi par les transporteurs qui assurent la liaison vers le chef-lieu de daïra (Bouira) qui transitent par Azaghar. Une fois bitumé, il fluidifiera la circulation de ce côté-là», nous expliquera-t-il. Il est à noter que les chemins les plus importants à l'exemple de ceux allant du chef-lieu vers Helouane, puis vers Bouira ou encore vers Tizi-Médène ont été bitumés en béton bitumineux durant ces cinq dernières années ainsi que ceux vers Amalou et aussi tous ceux du chef-lieu communal. Pour ce maire, le prochain exécutif n'aura pas de problèmes concernant le gaz naturel, le réseau routier et l'eau potable. «Je crois que nous avons atteint tous nos objectifs d'autant plus que le cadre de vie de nos concitoyens a été amélioré», conclura l’édile de la commune.

A.O.