Il ya 1 heure

La Direction des travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou, à travers sa subdivision de Boghni, est à pied d'œuvre ces jours-ci pour mener une grande opération de nettoyage de la RN30 et du CW128. En effet, les cantonniers de la subdivision s'attèlent à débarrasser en premier lieu les accotements des décharges sauvages, une mission difficile à accomplir au vu de l'accumulation des déchets à longueur de l'année. Ramasser les canettes de bière et les bouteilles en plastiques est l'autre mission confiée aux agents de la STP, qui demeurent très actifs sur le tronçon allant de Tizi N’Tedlest à Boghni. Sur cet axe, l'existence de trois dépôts de vente de boissons alcoolisées ne favorise pas le maintien en l'état des lieux devenus propres. Dans l'autre versant de la commune et au lieu dit Ichiouache, sur une distance de plus de 4 km au long du chemin menant vers Tizi-Ouzou, le même effort est visible. À signaler que même la commune a pris l'initiative de se débarrasser des monticules de déchets divers constatés à proximité des cités sur les axes routiers desservant les villages. C'est le cas de la décharge sauvage créée non loin de la cité des 166 logements et du marché à bestiaux. On a appris aussi que les camions bennes-tasseuses de l'APC, en panne depuis plus de deux mois, ont été réparés contribuant ainsi à assurer plus de propreté, notamment dans les rues commerçantes de la ville de Boghni. Ce déploiement remarqué sur le terrain de la protection de l'environnement est survenu suite aux instructions du wali de veiller à la salubrité publique. À noter enfin, que dans la commune de Boghni on ne peut que constater avec regret l'absence d'initiatives citoyennes pour protéger l'environnent en l'absence remarquée, faut-il le rappeler, de la collectivité dans ce secteur.

Ramdane L.