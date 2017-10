Le lycée en attente de baptisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Ouvert en 2015, le lycée de la commune d’Aïn Zaouïa attend toujours de porter un nom. Une baptisation qui tarde à venir. La mise en service de cet établissement, faut-il le souligner, a soulagé aussi bien les élèves que les autorités communales. Pour les premiers, ils se sont rapprochés de leurs domiciles, notamment ceux des villages éloignés, tel Kantidja, qui font plus de vingt kilomètres pour rejoindre les lycées de la ville de Draâ El-Mizan. Pour les seconds, c'est la facture consacrée au transport scolaire qui a été allégée. Il est attendu que ce lycée soit baptisé : «Nous ne savons pas encore le nom qui lui sera attribué», répond une source locale, alors que le nom de feu Rabah Aïssat, ex-P/APW de Tizi-Ouzou, assassiné le 12 octobre 2006 par un groupe armé, revient sur toutes les lèvres. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que quelques manques subsistent dans ce lycée, notamment en matière d’encadrement pédagogique. Et c’est ainsi que nous avons appris, auprès de certains élèves des classes de la terminale, que certaines matières de langues étrangères ne sont pas encore pourvues en enseignants. Néanmoins, mercredi dernier, les élèves de la classe terminale, série langues étrangères, ont été soulagés d’apprendre qu’un enseignant de langue allemande y a été affecté, après une attente qui aura duré de plus d’un mois, soit depuis l’entame de la rentrée scolaire. Une affectation qui tombe à point nommé, car les élèves concernés allaient entreprendre un mouvement de grève. «Nous avons avisé l'administration de notre mouvement. Mais, mercredi dernier, alors que nous nous préparions à mener une action, la décision est tombée. Le professeur est arrivé. On pense qu’on va rattraper ce petit retard, d'autant plus que notre professeur se dit prêt à faire de son mieux pour récupérer les heures perdues», confie un élève scolarisé dans cette classe. Il est à noter, dans ce sillage, que les professeurs de cette matière sont peu nombreux. Certains d'entre eux travaillent même dans deux lycées, voire plus, afin de compléter leur emploi du temps.

A. O.