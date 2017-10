Les anciens scouts chez les enfants hospitalisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

L’Union des anciens scouts (SMA) rendra visite aux enfants hospitalisés aux CHU Nedir Mohamed, le samedi prochain, c’est ce que nous avons appris auprès de Salim Boutayeb, responsable au sein de cette structure. Les enfants cancéreux et ceux hospitalisés au service de la pédiatrie du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou sont ainsi au prgramme de cette action de bienfaisance. Cette sortie, la première du genre, est prévue en collaboration avec le groupe de bénévoles «Dir El khir Telka El Khir» dont le responsable est Redouane Hafsaoui, en indiquant que cette action sera menée avec l’Union des anciens scouts. «Environ quatre-vingt enfants sont concernés par cette visite», nous confie Salim Boutayeb. Interrogés sur l’impact que pourrait avoir leur visite sur les enfants, nos interlocuteurs nous avancent : «une visite chez les malades a toujours des résultats positifs. Ils ne se sentiront pas délaissés et cette visite leur redonnera le sourire, notre présence les réconfortera et leur redonnera espoir. Une visite chaleureuse !» et d’ajouter : «toute visite se concrétise avec des objets à remettre aux malades : c’est une tradition chez nous ! Ils recevront des cadeaux : confiserie, couches, produits laitiers, crayons de couleurs, cahiers pour coloriage ... ». Ainsi, un appel est lancé aux âmes charitables qui voudraient bien faire des dons. Les bienfaiteurs sont priés de contacter les groupes concernés par facebook : Dir Elkhir Telka El khir ou aux N° suivants : 05 58 10 18 75 ou au 06 67 79 77 30.

M. T.