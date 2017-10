Le chantier à la traîne

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Les 100 logements LPA implantés à Draâ Ben Khedda sont tout bonnement à la traîne. Prévue pour la fin de l’année en cours, leur livraison risque bel et bien d’être prolongée, si le nécessaire n’est pas fait rapidement. Des acquéreurs, réunis jeudi dernier à la petite salle de la maison de la culture, ont dressé un tableau noir de la situation qui prévaut dans ce chantier. Dans une déclaration rendue publique, les concernés ont tenu à «tirer la sonnette d’alarme quant aux défaillances constatées et, par là même, à interpeller les autorités de tutelle afin que toutes les mesures qui s’imposent soient prises en urgence, pour permettre l’achèvement et la livraison des logements dans les délais convenus», précisant qu’«au rythme actuel d’avancement des travaux, nous sommes convaincus que le projet a de très faibles chances d’être achevé dans le délai fixé (fin décembre 2017)». Les rédacteurs ajoutent plus loin : «La qualité des travaux réalisés est loin d’être satisfaisante et le nombre d’employés mobilisés par l’entreprise en charge des travaux est très réduit (quatre ouvriers). Ce qui continue d’influer négativement sur l’avancement des travaux». Les rédacteurs «dénoncent», en outre, que l’engagement de l’entreprise, lors des différentes rencontres qui ont regroupé cette dernière avec l’OPGI et l’AJCTO, d’achever la réalisation de tous les planchers en octobre, «s’est avéré un pur leurre, sinon une fausse promesse. L’entrepreneur continue de traîner en long et en large, tout en usant, à chaque fois, de subterfuges irrecevables, alors que, selon ses propres affirmations et celles du directeur de l’OPGI, toutes ses situations financières dans ce projet ont été prises en charge. Nous estimons que L’OPGI, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’a pas agi suffisamment et avec toute la fermeté qui s’impose pour mettre fin à cette situation qui risque d’être fortement pénalisante pour les souscripteurs, dont la grande majorité a versé les sommes d’argent dues depuis au moins une année», ajoutent les rédacteurs. Les prétendants menacent de recourir à des actions de protestation plus radicales, si des mesures ne sont prises en urgence», préviennent-ils.

Hocine T