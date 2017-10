Le bloc scolaire d'Ihadaden mis en service

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le bloc scolaire d’Ihadaden a été, enfin, mis en service à la grande joie des petits enfants de ce village qui allaient jusqu'à Imazgharnène pour être scolarisés. «C'est un acquis pour les élèves de notre village qui ont longtemps souffert des déplacements vers un autre village bien que certains moyens y manquent encore», nous dira un parent d'élève qui accompagnait son fils vers cette école. Ainsi, l'exécutif communal aura tenu son pari en concrétisant ce projet. «Nous ne souffrons pas en matière d'infrastructures scolaires. L'an dernier, nous avons mis en service une école du côté d'Ath H'Niche qui était abandonnée durant des années», nous confiera un élu de l'exécutif communal. Et de poursuivre: «il est important de rappeler que nos écoles sont toutes raccordées au réseau de gaz naturel». Concernant ce groupe scolaire, il est attendu que les services de l'APC lui inscrivent un projet de clôture en dur d'une part, et d'autre part, le faire suivre des commodités nécessaires tel le gaz naturel et l'électricité et, dans l’idéal, d’une cantine. Aussi, concernant l'enseignement moyen, on croit savoir que les deux collèges ne répondraient pas tout à fait à la demande. «Nous devons faire en sorte à ce que notre commune bénéficie d'un troisième collège au profit des élèves d'Imazgharène, d'Ath Ali, d'Ath Boumaâza, de Wehrene et des autres hameaux environnants», soulignera le même élu. Enfin, il est à noter que le nouveau lycée serait prêt, d'ici quelque temps. On parle même de sa réception à la rentrée des vacances d'automne. «Pratiquement, tout y est. Il est attendu qu'il soit équipé et que sa carte scolaire soit établie. C'est une question de quelques jours», précisera la même source. Ainsi, cette commune aura deux collèges, huit écoles primaires et un lycée.

Amar Ouramdane