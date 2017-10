Des accès routiers dégradés

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Dans le village de Tamassit, à l’est du chef-lieu communale d’Aghribs, plusieurs axes routiers nécessitent réfection et revêtement qui toucheraient la quasi-totalité des accès routiers dans la commune. Le tronçon menant de la petite bourgade Timiloust au sud du village de Tamassit vers la route nationale N°71 est sérieusement détérioré. Long de 650 m, il nécessite du bitume et des réfections. Plusieurs habitants de cette partie du village l’empruntent quotidiennement non sans leur causer des désagréments. Ainsi, les usagers de ce tronçon sont contraints, à chaque début de la saison hivernale, de se démener pour colmater et réfectionner les endroits les plus touchés. Dés lors, des crevasses, affaissements et glissements de terrain sont légion dans ce chemin communale, touché de plein fouet par les travaux effectués sur ce tronçon (réseau gaz et AEP) et les effets d’intempéries qu’il subit, chaque hiver. Les habitants du quartier sud du village dénoncent le retard quant au bitumage de leur route qui déverse sur la route nationale. «Nous nous demandons pourquoi la municipalité nous a tant marginalisés», s’est interrogé un villageois de Timiloust. Et d’énumérer les manques en aménagement urbain : «pas de route bitumée, ni eau potable, bien que nos foyers sont tous branchés au réseau AEP». Concernant ce denier problème justement, le villageois en question précise que «théoriquement, et selon les dires du maire, il ne reste qu’à résoudre le problème technique pour voir l’eau couler dans nos robinets, mais de quelle problème s’agit-il, et pour combien de temps va-t-il perdurer encore», fulmine ce citoyen de Timiloust. A. Iber