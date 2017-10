Grève des transporteurs de Mouldiouane

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les transporteurs intervenant sur la ligne Mouldiouane - siège de la daïra, dans le chef-lieu de Draâ Ben Khedda, ont observé, avant-hier, une grève, pour protester contre ce qu’ils qualifient de «concurrence déloyales des clandestins». Ils étaient, ainsi, plus de 120 chauffeurs de fourgons, desservant la bourgade de Mouldiouane vers le siège de la daïra de Draâ Ben Khedda, sur une distance d’environ 4 km, à observer une journée de protestation afin «d’attirer, une fois encore, l’attention des autorités et les services concernés à propos des fraudeurs». Avant-hier donc, les fourgons étaient stationnés sur le pont, au niveau du carrefour à l’entrée Est de la ville. Approchés, les protestataires confient : «Ils sont un peu plus d’une vingtaine de fraudeurs à travailler sans aucun papier, et ce, sans qu’ils ne soient inquiétés, alors que nous, nous sommes en règle et à jour avec les services de la fiscalité et autres redevances et assurances». Par cette action, ils crient leur ras-le-bol vis-à-vis des fraudeurs qui «ne respectent pas les autorités. Ils font comme bon leur semble et ils stationnent là où il n’y a pas de stationnement officiel et pour le même tarif, à savoir 20 DA», ajoutent-ils. Nos interlocuteurs renchérissent exaspérés : «Ils viennent de Tizi-Ouzou après 16 heures. Ils ont le N° 11 et nous, c’est le 2. Ils travaillent et passent sous les yeux de tout le monde !». Sur les lieux, il a été constaté la présence des services de sécurité, qui ont tenté de calmer les esprits afin de régler le problème par le dialogue. Également présent, le vice-président de l’APC se démena pour amener les chauffeurs à de meilleurs sentiments, tout en leur proposant de désigner une délégation qui se rendrait à la daïra en présence du commissaire, pour trouver une solution à cet effet. Les transporteurs ajoutent, plus loin que, cette situation dure depuis 2008 et rien n’a été réglé depuis, insistant sur la nécessité d’y remédier le plus tôt possible, interpellant, par là, toutes les autorités concernées. Contacté en début d’après-midi, un chauffeur de fourgon informera que le collectif des chauffeurs de fourgons, avait convenu, en concertation avec tous les membres, de préparer une rencontre, prévue aujourd’hui mercredi à 10 heures, avec le chef de daïra, les services de sécurité, le directeur des transports et l’APC de Draâ Ben Khedda pour solutionner ce problème.

M. A. Tadjer