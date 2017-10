Les habitants de Takedjout Kaci sans transport

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Les habitants de la nouvelle cité Takedjout Kaci, dans la commune de Timizart, déplorent l'absence d'une ligne de transport reliant le chef-lieu communal, Souk El Had, à leur quartier. Du coup, ils sont contraints de parcourir une longue distance quotidiennement pour rallier leurs domiciles, à la merci des aléas climatiques. Pour se rendre chez eux, les résidants sont obligés de parcourir près d'un kilomètre à pied, sur une descente harassante vers Souk el Had, ou se diriger du côté du chemin wilaya pour prendre un fourgon à Fréha. La longue distance des deux itinéraires pénalise grandement les citoyens, notamment les femmes et les personnes âgées. «Il est temps que les services de l’APC et ceux de la direction des transports pensent à doter notre cité d’une ligne de transport pour nous épargner ces longs déplacements, parfois même périlleux surtout la nuit tombée», dira Djamel, habitant de la cité. Les habitants souffrent le martyre notamment en hiver : «On ne peut plus supporter cette situation. En hiver, on arrive aux arrêts de bus trempés de la tête aux pieds», s'indigne notre interlocuteur. Les résidents réclament la mise en service, incessamment, d’une ligne de transport régulière, surtout que l’agglomération ne cesse de s’agrandir en infrastructures et en nombre d’habitants. «Les résidents de la cité ne sont pas les seuls à être pénalisés par cette situation, puisque les élèves du lycée Aït Bata et ceux de CFPA frères Hannachi souffrent également du manque de transport. Les lycéens ont d’ailleurs observé une semaine de grève à cet effet», explique un autre citoyen.

Ahmed Oulagha