Le chemin communal bientôt réhabilité

Le chemin intercommunal reliant la daïra de Mâatkas vers celle de Draâ-Ben-Khedda via les villages Zerrouda et Megdoul relevant de la commune de Tirmitine sera bientôt réhabilité au grand bonheur des centaines d’usagers qui l’empruntent quotidiennement. En effet, c’est sur proposition de l’Assemblée populaire communale de Mâatkas, sachant que cet itinéraire reliera la région à la future pénétrante de Tizi-Ouzou vers l'autoroute Est-Ouest, que la Direction des travaux publics ait daigné enfin retenir le projet de son bitumage en béton bitumineux. Ainsi, on croit savoir que le projet en question est déjà confié à une entreprise et celle-ci ne tardera pas à intervenir sur cet important axe routier au niveau de la partie sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il convient de souligner qu’une dizaine de villages de la commune de Mâatkas, plus particulièrement ceux sis sur le tronçon Ait Ahmed - El Bir ainsi que les villages de la commune de Tirmitine précédemment cités, préfèrent plutôt cet itinéraire pour rejoindre Tizi-Ouzou ou l’ex Mirabeau que d’emprunter le CW147 (Tizi-Ouzou – Mechtras via Mâatkas) en raison de l’important trafic que connait celui-ci. C’est dire que cette alternative va certainement désengorger le principal axe routier entre la ville des genêts et Mâatkas. Aussi, d’aucuns espèrent également la prise en charge de ce fameux CW147, qui reste l’un des chemins de wilaya les plus étroits. Son élargissement pour une meilleure viabilisation a été maintes fois réclamé notamment par la coordination des comités de village de la commune de Mâatkas, mais pour l’heure et pour des considérations que l’on connait bien (rationalisation des dépenses publiques), cette option s’avère incertaine. En somme, en termes de travaux publics, beaucoup de travail reste à réaliser dans cette circonscription de Mâatkas où les chemins vicinaux sont pour la plupart dans un piteux état.

Amayas Idir