«Une bouche saine, un corps sain ! », «Dites stop à la carie pour un futur sans carie !», tels sont les slogans de la Journée de sensibilisation contre la carie dentaire qu’a abritée l’EHS en cardiologie et chirurgie cardiaque Yacef Omar dit «P’tit Omar» de Draâ Ben Khedda. La manifestation a été organisée en collaboration avec la direction de la santé publique et de la direction de l’éducation, jeudi dernier. Une journée placée sous l’égide du ministère de la Santé et du wali de Tizi-Ouzou. Contactée sur les lieux, le Dr Saïbi Fariza, chargée du programme national de la santé bucco-dentaire en milieu scolaire, fait un tour d’horizon autour de cette manifestation : «Cette journée de sensibilisation contre la carie dentaire concernent les enfants entre 5 et 6 ans et leurs parents aussi». Il y a lieu de signaler que cette maladie prend de plus en plus de l’ampleur au sein des enfants à bas âge et la sonnette d’alarme est sonnée à plusieurs reprises : «Le fléau touche une grande partie de cette frange d’enfants et la prévalence nationale tourne autour de 60 %. Il est situé à 70 % dans la wilaya de Tizi-Ouzou », précise-t-elle. Elle avertit que l’alimentation pour les enfants doit être saine. «Et le problème chez nous, c’est l’alimentation industrielle», explique-t-elle encore. Interrogée sur les wilayas concernées par cette manifestation, notre interlocutrice avance : «Nous avons déjà fait la wilaya d’Alger et aujourd’hui, nous sommes à Tizi-Ouzou, l’une des wilayas les plus touchées par les caries». S’agissant des conséquences de cette maladie, elle précise : «La carie dentaire aggrave d’autres maladies, dont l’enfant souffre déjà. Le microbe s’installe dans le sang et il circule. Elle fait savoir qu’une carie non soignée peut entraîner des problèmes de santé générale : cardiaques, rénaux, rhumatismaux, gastrites… «Nous sommes dans une nouvelle approche du programme national bucco-dentaire, lancé en 2001. Présentement, nous avons une vision des choses plus évoluée en la matière, car depuis 2001, les objectifs ne sont pas complètement atteints. Nous continuerons à cerner les problèmes, et les enfants du préscolaire et de la première année du primaire en sont les premiers concernés. Nous sommes en train de revoir le programme avec une meilleure qualité», informe-t-elle. Pour sa part, le Dr Amiar Chérif, l’un des organisateur de cette journée, affirme : «Durant 16 ans, nous n’arrivons pas à bouger et trouver une meilleure prise en charge de ce fléau. Après plusieurs évaluations, nous lançons un nouveau programme sous le thème : stop à la carie pour les enfants du préscolaire et des 1ères années du primaire, qui seront suivis jusqu’à leur entrée au collège. Le taux diffère d’une wilaya à une autre et Tizi-Ouzou se situe parmi les premières wilayas les plus touchées par la carie dentaire : entre 70 et 75 %. Quand la prévalence dépasse les 50%, c’est une catastrophe». Pour revenir à la manifestation, dans la cour de l’établissement, il a été constaté quatre chapiteaux : l’atelier hygiène alimentaire, l’atelier prévention de la carie, l’atelier brossage et l’atelier fauteuil dentaire. Les organisateurs ont prévu, aussi, un atelier de dessin pour les enfants. Les enfants qui se rendront sur les lieux «s’imprégneront des précautions à prendre pour une meilleure dentition et un carnet de santé dentaire leur sera remis comme le carnet de santé, de vaccination. 400 carnets sont déjà distribués», informent les organisateurs

M A Tadjer