La saison s’annonce prometteuse

À travers les villages de M’Kira, plus précisément dans sa partie basse, à savoir Idouchouthène, Tamdikt et D’Hous, la campagne oléicole, qui s’annonce prometteuse malgré quelques réserves, se prépare déjà. «En ce qui concerne la partie basse de M’Kira, le début de la campagne de l’olivaison est fixé pour le premier novembre», déclarent des membres de certaines associations villageoises, tout en ajoutant qu’à cette occasion, il est prévu d’organiser des sacrifices de bovins et d’ovins ainsi que de caprins . «Comme chaque année, comme le veut la tradition, ici à M’Kira, et à travers toute la Kabylie, il est question d’organiser des sacrifices d’animaux qu’on appelle ‘’Thimechret’’ un peu partout et ‘’Thahamamth’’ (un bain) à M’Kira, pour rendre grâce à Dieu», déclare l’un des membres de l’association Afud de Tamdikt, tout en ajoutant que la collecte de fonds nécessaire à l’acquisition des bêtes est déjà lancée et toutes les familles sont invitées à prendre part à l’événement, qu’elles soient résidentes ou pas : «Je réside à Boudouaou, où je possède mon commerce, mais il m’est impossible de rater une telle occasion dans mon village. C’est, d’ailleurs, pour cette raison que j’y ai apporté ma contribution, non seulement financière mais également morale, étant informé qu’il y aura, pour le premier novembre prochain, le lancement de la nouvelle campagne oléicole pour laquelle une "Timechret" sera organisée», confie un commerçant rencontré sous la véranda de l’un des cafés du village de Tamdikt. Par ailleurs, des oléiculteurs ont exprimé des appréhensions concernant la campagne oléicole, qui s’annonce, certes prometteuses, mais eu égard au manque de pluie, elle risque d’être compromise : «Il est vrai que, contrairement à la saison dernière, nos oliviers sont chargés de fruits. Mais, comme vous pouvez le constater, presque aucune goutte de pluie n’est tombée depuis le début de la saison automnale, ce qui laisse planer le doute d’un bon rendement. On garde en mémoire la production médiocre de l’année passée, où on avait enregistré une moyenne de seize litres par quintal, alors que ces mêmes oliviers atteignaient des pics de vingt-six à vingt-huit lites par quintal», déclarent nos interlocuteurs qui attendent, avec beaucoup d’espoir, des averses de pluie salvatrices pour les prochains jours. Par ailleurs, dans la partie haute de M’Kira, plusieurs villages, à l’instar d’Imlikchène, Taka, Talazizt notamment, victimes des graves et importants incendies de l’été passé, seront privés de la campagne oléicole.

Essaid Mouas