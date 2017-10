Le chantier relancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le projet des 104 logements promotionnels de Tirmitine sera relancés dans les prochaines semaines, affirme-t-on au sein de l'agence foncière de Boghni. Situé à proximité de la cité des 49 logements LSP, l'ensemble immobilier en cours de réalisation a connu un arrêt des travaux. La cause principale de cet arrêt inattendu, et qui a trop duré aux yeux des acquéreurs, n'est autre que la défaillance de l'entreprise retenue pour mettre en œuvre ce projet qui s'ajoute à d'autres dans la même zone. De ce fait, le maître de l'ouvrage n'a eu d'autres choix que de résilier le contrat le liant à l'entreprise de bâtiment en difficulté. Récemment, une autre entreprise a été effectuée pour relancer le projet, d'autant plus les acquéreurs n'ont pas cessé de réclamer l'achèvement du projet. Pour rappel, dans ce type de logements, la vente se fait sur plan à des prix accessibles pour les familles aisées, ce qui génère des bénéfices à l'agence foncière. Ainsi, ce retard commence à avoir des conséquences sur ce segment du secteur de l'habitat dans la commune de Boghni, mais seulement lorsqu'il s'agit des promoteurs publics. Pour ce qui est des partenaires privés ceux-ci avanceraient bien dans leurs projets. C'est le cas d'une promotion lancée à quelques encablures du site des logements en souffrance, dont la cadence des travaux permettra d'ici peu la vente de plus de 100 logements. Toutefois, pour répondre à la demande des couches sociales aux revenus moyens, deux projets LSP ont été mis en œuvre pour profiter à plus de 200 familles, toujours dans le même périmètre très convoité par les promoteurs privés. À signaler enfin que l'agence foncière, dans le cadre de son plan d'action, est à pied d'œuvre pour lancer 116 logements LSP au chef-lieu de la commune de Draâ-El-Mizan.

Ramdane L.