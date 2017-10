Volontariat à Ath Khalfoune

Par DDK | Il ya 16 minutes | 55 lecture(s)

Le village d’Ath Khalfoune, dans la commune d’Ath Mahmoud (daïra de Béni Douala), a organisé, avant-hier vendredi, un grand volontariat (Tachemlit) auquel a appelé le comité du village. Très tôt le matin, les jeunes étaient déjà au lieu de rencontre "Tadjemat" du village, lieu choisi par le comité de village. L’opération de nettoyage a touché l’axe principal et l’ensemble des axes routiers menant vers la bourgade en question. Il a été procédé, également, au désherbage du maquis situé aux alentours du patelin. Pour la réussite de cette opération, les participants étaient scindés en plusieurs groupes auxquels différentes tâches ont été confiées. Il y a lieu de noter qu’un très grand nombre de jeunes ont répondu, favorablement à cette action, et se sont attelés, dès la matinée, au nettoyage des axes routiers menant vers le village et le désherbage du maquis environnant, pour pourvoir accéder facilement aux champs et autres vergers, en prévision de la campagne oléicole. Rappelons qu’une action similaire a été organisée au village Tala Khelil, toujours dans la commune d’Ath Douala.

Nadia Rahab