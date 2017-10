22 millions de dinars pour l’APC

Par DDK | Il ya 17 minutes | 40 lecture(s)

L’APC d’Aït Yahia, étant une commune déficitaire, n’a pu voter de budget supplémentaire. Mais, toutefois, l’exécutif a sollicité la wilaya afin d’obtenir une enveloppe exceptionnelle, afin de répondre à certaines dépenses. D’ailleurs, lundi dernier, le maire, M. Saïd Bougheda, de passage à la wilaya, a eu la surprise d’apprendre qu’une enveloppe de 22 millions de dinars venait d’être accordée à l’APC d’Aït Yahia Moussa. «C’est une bouffée d’oxygène pour notre commune. Cela nous permettra de régler pas mal de situations financières, restées jusque-là en suspens, et d'inscrire quelques petits opérations tant attendues par nos concitoyens», confie-t-il. À la question de savoir si cette somme a déjà été répartie, il répondra qu’une délibération aura lieu incessamment, afin de voter toutes les opérations retenues dans les chapitres concernant ce «BS exceptionnel». «Notre commune est l’une des plus déshéritées de la wilaya. Nos ressources sont quasiment nulles. N’était cette enveloppe exceptionnelle, nous ne pourrions pas répondre au déficit», estime notre interlocuteur. Au sujet des opérations inscrites dans le cadre des PCD 2017 et les PCD complémentaires, le maire informera que la plupart d’entre elles ont été clôturées. «Nous sommes à la veille des élections, il nous faudra assainir toutes les situations. Ainsi, rien ne nous sera reproché», enchaîne-t-il. Ce président APC, qui ne se présente pas à sa succession, considère que la situation, dans la quasi-totalité, des villages s’est nettement améliorée durant son quinquennat, sans toutefois oublier de souligner que le mandat «a été dur».

Amar Ouramdane