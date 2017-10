Nouveau plan partiel de la circulation

Par DDK | Il ya 16 minutes | 50 lecture(s)

Depuis avant-hier, un nouveau plan de circulation routière a été mis en place au centre-ville de Draâ El-Mizan. Les policiers, déployés en grand nombre dès la matinée, y indiquaient les nouvelles directions et signalaient les nouvelles plaques de sens interdit et autres voies à suivre, placées la veille par des ouvriers de la voierie, principalement au niveau du carrefour de la station service «NAFTAL». Depuis hier vendredi donc, les automobilistes venant de Tizi-Ouzou, par la RN25, ou de Boghni, par la RN30, doivent se diriger vers le rondpoint de la mosquée, pour emprunter la rue Chez Guevara, qui leur était jusque-là interdite d’accès, pour sortir de la ville. Aussi, ceux venant par le Sud, soit par la RN2, sont maintenant autorisés à emprunter la voie passant par le siège de la sûreté de daïra, pour atteindre le rondpoint de la station-service et continuer leur route vers les RN 25 et 30, ou pour aller sur Tizi-Gheniff (par la RN 68). Par ailleurs, il y a lieu de relever que le problème de la circulation routière à l’intérieur de la ville de Draâ El-Mizan ne semble pas près de se régler définitivement, tant que les problèmes d’opposition des riverains à la réalisation de l’évitement de la ville ne sont pas réglés.

Essaid Mouas