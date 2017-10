Une 7e station de fourgons en perspective

Par DDK | Il ya 16 minutes | 42 lecture(s)

La rencontre programmée entre les transporteurs de la ligne Mouldiouane - daïra de Draâ Ben Khedda (n° 22) et le chef de daïra a eu lieu mercredi dernier, comme prévu. Étaient également présents à la réunion, présidée par le chef de daïra, le directeur des transports, le 1ervice-président de l’APC et le représentant de la sûreté urbaine de Draâ Ben Khedda. Au cours de cette entrevue, un tour d’horizon a été fait par les plaignants, qui ont, pour rappel, débrayé durant la journée de lundi passé, pour protester, notamment, contre «la concurrence déloyale des fraudeurs». Contacté par nos soins, l’un des membres du collectif des transporteurs explique : «Aux six arrêts officiels d’aujourd’hui (ndlr, mercredi dernier), s’ajoutera un septième. Les transporteurs en feraient usage à partir d’aujourd’hui dimanche». S’agissant du problème des fraudeurs, «les services de sécurité se chargeront de trouver une solution, pour éviter un autre mouvement de protestation», déclare-t-il.

M. A. Tadjer