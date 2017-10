Les travaux du gaz suspendus

Par DDK | Il ya 25 minutes | 43 lecture(s)

Bien que le gaz naturel soit arrivé depuis de nombreuses années à Mechtras, une commune du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, il n’en demeure pas moins que des centaines de foyers, notamment au chef-lieu, attendent toujours leur raccordement à ce réseau. Signalons que lors du lancement des travaux de raccordement à Mechtras ville et dans les villages, plus de 500 foyers ont été omis. Depuis, des démarches ont été faites et les foyers non raccordés ont été recensés. Un projet complémentaire a été accordé à la municipalité en vue de généraliser le raccordement des habitations au gaz naturel. Le vice P/APC, M. Omar Cheballah, indiquera à ce sujet : «Le raccordement des 500 foyers omis a été accordé depuis trois années. Les travaux ont été lancés malgré de multiples entraves et c’est ainsi que 250 foyers ont vu le gaz arrivé dans leur foyer depuis le mois d’août 2016. Toutefois, il reste encore 250 foyers, pourtant le réseau de distribution est bien réalisé pour une bonne partie mais la mise en service tarde à se faire». Concernant les causes de ce retard, notre interlocuteur a indiqué : «L’entreprise dit ne pas être payée mais au niveau de la direction concernée on nous affirme qu’elle a été payée au dernier sous, qui croire ?» Notre interlocuteur a révélé «qu’il reste encore un linéaire de 2 000 mètres à réaliser au profit des quartiers et villages de Tazrout, Tighilt, une partie d’Ihesnaouen et une autre partie d’Aït Ali Aissa. Nous demandons aux responsables concernés d’intervenir pour lancer et achever les travaux avant l’hiver», a appelé le vice-président Omar Cheballah. À signaler que lors de sa visite la semaine passée à Tizi-Ouzou, le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni a déclaré que «toutes les entreprises de gaz seront payées». La population espère que cette fois sera la bonne.

H. Taib