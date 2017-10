170 machines à coudre pour les femmes rurales

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Pas moins de 170 machines à coudre ont été distribuées par la direction de l’action sociale de Tizi-Ouzou (DAS) au profit des femmes rurales de la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le lancement, en 2015, du programme de «lutte contre la pauvreté et l’exclusion», a indiqué un responsable de la DAS à l’occasion de la Journée mondiale de la femme rurale, coïncidant avec le 15 octobre de chaque année. Les femmes touchées par ce programme sont les femmes démunies qui exercent déjà une activité dans ce domaine, mais n’ont pas les moyens requis pour la développer. Ainsi, et dans l’optique de lui venir en aide, ces machines ont été mis à leur contribution dans le but de répondre aux besoins du marché, et participer, par là, à l’essor de cette filière et, par extension, au développement de l’économie nationale. A signaler que la femme rurale joue un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité de diverses filières, telle l’agriculture. Elle constitue, en effet, une large part de la main d’œuvre agricole. Toujours le même responsable, un autre projet est en cours pour l’acquisition de fours à gâteaux, précisant que ledit programme touchera également d’autres activités.

Nadia Rahab