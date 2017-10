Le budget primitif 2018 adopté

Par DDK | Il ya 36 minutes | 47 lecture(s)

Conformément à la lettre d'orientation émanant du ministère de l'Intérieur sur l'élaboration et l'adoption des budgets primitifs des communes, les élus de l’APC d’Aïn Zaouïa ont tenu une réunion extraordinaire à cet effet. Étant la dernière du mandat en cours jusqu'au 23 novembre, date des élections locales, la réunion s’est limitée à la présentation et au vote du budget 2018, dont les recettes sont estimées à un peu plus de 70 millions de dinars. Ce résultat, affirme le président de l'APC, "est annonciateur d'un exercice budgétaire difficile à gérer, au vu de la diminution des recettes de la commune et des charges qui pèsent sur elle». Et d'ajouter avec regret : «Les ajustements qui suivront, surtout pour assurer les salaires, ne seront pas une sinécure». Tout compte fait, les élus de l'Assemblée ont orienté le budget vers l’essentiel, à savoir les dépenses obligatoires liées à l'électricité, le gaz et l’eau. L'autre préoccupation majeure des élus, c’est le ramassage scolaire. Ainsi, il a été réservé un montant dépassant quatre millions de dinars à cet effet. Pour ce qui est des autres chapitres, ils seront dotés du minimum. La nouveauté cette année, comme a tenu à l'expliquer le secrétaire général de la commune, «c’est l'introduction du repas des élèves du primaire dans le budget, avec une subvention qui dépasse les 7 millions de dinars». L'enjeu étant de respecter les délais pour le vote du BP, fixés avant le 31 octobre de l'année en cours, et répondre à la principale recommandation, celle de présenter le budget avant la tenue des élections, l'Assemblée n'a pas eu beaucoup de peine à approuver ce dernier. Enfin, il faut signaler que même le prélèvement inscrit sur le même budget a été voté. L’Assemblée, sur proposition du président de l’APC, a orienté le montant dégagé pour clôturer certains projets non encore achevés.

Ramdane L.