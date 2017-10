8 600 doses pour la localité

Par DDK | Il ya 36 minutes | 42 lecture(s)

Comme partout ailleurs, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée, avant-hier, dans les structures de santé de proximité dépendant de l’EPSP.

En effet, pas moins de dix communes, allant de Boghni en passant par Draâ El-Mizan jusqu'à Tizi-Gheniff, ont été concernées pas cette opération. «Nous avons eu 8 600 doses que nous avons réparties sur les structures qui dépendent de notre EPSP. Il s'agit de huit polycliniques et 52 salles de soins implantées dans cet important versant de la wilaya», confie une source proche de l’établissement public de santé de proximité (EPSP). Notre source informe, par ailleurs, que le dispositif a été mis en place bien avant le lancement de la vaccination. «Nous avons les chiffres de l'an dernier. Par conséquent, nous avons demandé à la DSP le quota dont nous aurons besoin. Mais, au cas où le besoin se ferait sentir, il n'y aura aucun problème pour en faire la demande parce que le vaccin est disponible en quantité suffisante. Il n'y a rien à craindre à ce sujet», rassure la même source. Pour une bonne distribution sur les salles de soins, dans chaque commune est installé un centre de répartition. «Le chargé du centre fera la distribution sur les unités de soins dépendant de la commune», ajoute notre interlocuteur. Concernant le personnel, il est disponible dans toutes les structures, d'autant plus que l'EPSP a été renforcé de cinq infirmiers. Effectivement, avant-hier, des centaines de personnes ont été déjà vaccinées. «J'ai constaté qu'il y a une bonne organisation. Le responsable de la polyclinique a réservé deux salles où les infirmiers se sont attelés, durant toute la journée, à vacciner les personnes concernées par la campagne. En tout cas, cela a été rapide», répond un septuagénaire accosté devant la polyclinique d'Aït Yahia Moussa. Il est à noter que cette vaccination est destinée aux patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension), aux femmes enceintes et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Le vaccin est gratuit et administré dans toutes les structures de santé de proximité, ainsi que dans les pharmacies.

Amar Ouramdane