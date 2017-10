Le chantier lancé !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 37 lecture(s)

Enfin, après de longues années d’attente, les travaux de réalisation d’une aire de jeux pour les jeunes des villages de Tifaou et Hellil ont été enfin lancés, à la grande satisfaction des villageois. «Bien évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation de ce ‘’stade’’, appelons-le ainsi bien qu’il ne s’agisse que d’une aire de jeux», déclarent plusieurs jeunes sportifs, qui diront suivre «quotidiennement» les travaux de terrassement, tout en rêvant déjà des nombreux tournois qui y seraient organisés. «Dorénavant, nous ne serons plus ces pauvres jeunes qui, pour disputer un match de football, doivent quémander une autorisation auprès des villageois qui possèdent un terrain, alors que nous possédons l’une des meilleures équipes de toute la commune d’Aït Yahia Moussa, et nos joueurs l’ont prouvé lors du dernier tournoi inter-villages», tiennent à ajouter nos interlocuteurs, en invitant, d’ores et déjà, les équipes de tous les villages d’Aït Yahia Moussa à assister à l’inauguration de leur ‘’stade’’ : «Nous lançons, dès maintenant, des invitations à toutes les équipes de notre commune pour honorer de leur présence l’inauguration de notre stade», termine l’un des membres du comité. Aussi, il est à rappeler qu’avant le lancement des travaux de cette aire de jeux, le chemin vicinal allant du CW152 aux deux villages a connu un début d’aménagement et de bitumage. Essaid Mouas