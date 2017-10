Un monument aux martyrs de Taâchacht

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Le chantier pour la réalisation d’une stèle dédiée aux martyrs du village Taâchacht, situé à 5 km au Nord de la ville d’Azazga, bat son plein. Une véritable course contre la montre est engagée pour livrer ce monument, qui promet d’être un chef d’œuvre architectural, dans les délais pour être inauguré le premier novembre prochain, 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. A rappeler que ce petit village a été le théâtre plusieurs événements marquants pendant la guerre d’indépendance, et a enfanté plusieurs grandes figures et des héros célébrés dans toute la région d’Azazga et ses environs. Selon des témoignages, dans la nuit du premier novembre 1954, la préparation du premier attentat à Azazga, et plus exactement contre le dépôt de liège, à proximité du siège se la gendarmerie coloniale, s’est déroulé dans ce village. Ils étaient une quarantaine de militants nationalistes convaincus à se retrouver, durant cette nuit de la Toussaint, chez un maquisard de première heure, avec qui ils ont partagé un couscous, avant de se diriger vers Azazga et allumer la flamme de la guerre de libération dans la région. Véritable foyer de nationalistes, ce village a donné plusieurs martyrs à la cause nationale, à l’image de fameux Selloumi Amar «dit Amar Ou Azzoug», martyr chanté et loué dans les chants des femmes, tant il incarnait le courage et la bravoure. Il a été un véritable baroudeur et un model d’abnégation pour l’indépendance du pays, ainsi que son père et son frère, tombés au champ d’honneur.

Mohand I.