Le stade communal clôturé

«Nous avons énormément fait pour que l'aire de jeux devienne tout d'abord un terrain de football», nous répond le maire d’Aïn Zaouïa, M. Merzouk Haddadi, avant de revenir sur ce qui a été fait. «À notre arrivée à la tête de l’APC, nous avons trouvé le chantier à l'arrêt. Il a fallu, donc, dégager tout l'argent nécessaire pour le relancer», poursuit-il. Cette aire de jeux s'est alors métamorphosée suite aux opérations de drainage des eaux, de la réalisation des murs de confortement des talus, la pose du tuf, la restauration des vestiaires... D'ailleurs, il a été même homologué et les jeunes catégories ont eu la chance d'y évaluer. Tout le long du chemin allant vers Frikat, une clôture en dur lui a été inscrite. «Vraiment, les travaux de construction de cette clôture ont pris beaucoup de temps. Mais, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que notre stade est sécurisé de toute part», nous dit un membre du CSA/AC Aïn Zaouia. Mais il est important de souligner est que ce terrain a été retenu pour engazonnement par la Direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou. «L'avis d'appel d'offres a été lancé par la DJS. Nous attendons toujours le lancement des travaux, mais c'est déjà un acquis. Il faut dire que le Directeur de la jeunesse et des sports a tenu ses promesses. Ainsi, nos jeunes auront l'opportunité d'y évoluer d'autant plus que nous avons déjà des équipes au niveau communal qui s'engagent d'année en année, à l'exemple de la JS Boumahni qui est rentrée en compétition pour cette saison dans la division pré-honneur de wilaya», ajoute le maire. Il est à noter que pour la saison 2017/2018, l'AS Aïn Zaouia ne s'est pas engagé en séniors. «Nous ne pouvons pas supporter les dépenses, notamment, celles des séniors. Nos caisses sont vides. Est-ce que réellement on peut gérer un club de football avec toutes ses catégories avec dix ou quinze millions de centimes de subventions provenant uniquement de l'APC ?» s'interroge M. Hocine Karnoun, en sa qualité de président de la section football. «Pour le moment, on va se contenter de la formation des jeunes catégories», conclut notre interlocuteur.

