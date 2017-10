L’apiculture, une filière en plein essor

Par DDK | Il ya 33 minutes | 58 lecture(s)

Dotée d’un important capital de savoir-faire, une flore riche et diversifiée, et un écosystème propice au développement de la filière apicole, la localité de Timizart est bien placée pour prétendre au rang de leader régional en matière de production mellifère et du rucher. Cette région montagneuse dispose d’une abondante flore mellifère sub-spontanée et cultivée. On y recense plus de 500 apiculteurs locaux qui exercent ce métier depuis de longues années. Cette activité a connu, ces dernières années à Timizart, un essor remarquable dû à l’industrialisation des moyens de travail, par l’intégration de nouvelles techniques et méthodes d’élevage, mais aussi et surtout à l’ancienneté et le savoir-faire des apiculteurs locaux : «J’ai commencé ce métier dans le début des années 90, j’avais 20 ruchers traditionnels que je consacrais uniquement à l’extraction du miel avec des outils et des moyens rudimentaires. Au début des années 2000, j’ai acquis de nouvelles ruches et je me suis lancé dans l’élevage des essaims et la commercialisation des ruches d’abeilles. Avec le soutien de l’État, j’ai pu décrocher, en 2006, un contrat avec la coopérative agricole de Tizi-Ouzou pour leur vendre 1 500 ruches pleines chaque saison. Ce qui m’a permis de monter mon entreprise qui emploie actuellement une dizaine de travailleurs saisonniers et permanents», dira I. Ferhat, un des plus anciens du métier, dont l’exemple de réussite inspire nombre de jeunes de la région, qui veulent se lancer dans cette activité. «Je me souviens qu’en début des années 2000, on était une dizaine à exercer ce métier. Aujourd’hui, on en est à plus de 500 à travers tout le territoire de la commune. On n’a jamais hésité à apporter notre soutien et notre assistance aux jeunes apiculteurs de la région à travers un processus de formation et d’accompagnement. J’ai personnellement accompagné plusieurs jeunes dans la réalisation de leurs projets. En les faisant mes associés, je leur procure des ruchers à élever et je les assiste dans leur travail. La plupart d’entre eux se sont autonomisés aujourd’hui et travaillent pour leur propre compte», a-t-il souligné. Il faut dire que l’apiculture n’est pas une activité quelconque à Timizart, car elle fait vivre des centaines de familles à travers la commercialisation de toute sorte de produits dérivés : miel, cire, pollen et propolis. Bien que cette filière constitue un important vecteur qui participe au développement économique local à travers des investissements pourvoyeurs d’emplois et générateurs de richesses, des difficultés s’opposent à sa prospérité. Les apiculteurs plaident, notamment, pour plus de facilitations financières et administratives, un suivi continu des ruchers, ainsi que l’octroi de mesures incitatives supplémentaires aux investisseurs locaux dans le domaine apicole.

Oulagha Ahmed