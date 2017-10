L’électrification à Tamda-Ali entamée

Par DDK | Il ya 50 minutes | 87 lecture(s)

De nombreuses opérations de raccordement au réseau électrique ont été débloquées ces derniers jours au profit de la commune d’Aït Yahia Moussa.

Les zones éparses et les hameaux sont concernés par ce programme d’électrification rurale. «Les opérations sont lancées les unes après les autres», confie une source proche de l’APC. Cette dernière nous citera l’exemple des foyers sis dans le hameau de Tazrout à Tamda Ali. «Ces citoyens ont vécu plusieurs années sans électricité. Un projet leur a été accordé au milieu des années 90, mais il a été suspendu à cause d’une opposition d’un propriétaire de terrain qui avait refusé qu’un transformateur électrique soit installé sur un pylône implanté sur son terrain», explique la même source. Tout de même, l’APC a fait un geste envers ces familles, en les autorisant à effectuer des branchements à partir du forage de Tamda Ali. Dernièrement, une entreprise a lancé l’opération de raccordement de ces foyers à cette énergie, en utilisant un autre plan. «Les poteaux sont déjà installés. Dans quelques jours, peut-être, l’opération sera menée à son terme et tout est inclus dans le devis», précise le même interlocuteur. S’il est vrai que l’APC a pris en charge ces hameaux dépourvus de cette commodité, le problème d’électrification est loin d’être réglé définitivement. «Nous avons des centaines d’habitations situées en dehors des villages. Ce sont des logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural. Malheureusement, ils ne sont pas encore pris en charge. Des devis exorbitants leur ont été demandés par la SDC et nombreux sont les citoyens qui n’ont pas les moyens de les honorer. Nous souhaitons que le gouvernement prenne une décision, en lançant un programme de rattrapage pour ces milliers de foyers éparpillés ici et là sur le territoire, non seulement, de notre commune, mais aussi des autres municipalités de la wilaya, notamment là où la formule d’habitat rural a réussi», conclut la même source.

Amar Ouramdane