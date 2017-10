Brèves de Frikat

Par DDK | Il ya 50 minutes | 79 lecture(s)

Le nouveau lycée bientôt livré

La livraison du nouveau lycée de Frikat, prévue au second trimestre de l’année scolaire dernière, n’interviendra, finalement, que dans les prochains jours. «Il ne reste qu’à la SDC de procéder à la mise en service de l’énergie électrique et du gaz. Aussi, les entreprises qui ont intervenu dans ce chantier doivent remettre les lieux en l’état. Ça devra se faire au cours de la semaine prochaine. Dès lors, la direction de l’éducation pourvoira l’établissement en équipements et y affectera les personnels nécessaires à son fonctionnement», a rassuré le président de l’APC, M. Slimane Ouali.

Un nouveau bloc scolaire mis en service à l’école Arezki Bouteldja

Les enseignants et les élèves de l’école primaire de Mezrara-Ouest, baptisée du nom du chahid «Arezki Bouteldja» peuvent, désormais, respirer et travailler aisément. En effet, la mise en service, intervenue la semaine passée, du nouveau groupe scolaire type «A3», comprenant quatre classes, est, ainsi, venu à bout de la double vacation qui était de mise jusque-là. «Avec la réception de ce nouveau bloc scolaire, je peux dire que notre calvaire s’achève enfin et que les enseignants, astreints à un emploi du temps pénible, peuvent dorénavant disposer de leurs propres classes, tout en ayant un emploi du temps adéquat qui leur permettra d’arriver à l’établissement ou d’en repartir aux heures propices», déclare, satisfait, le chef dudit établissement d’enseignement primaire, en l’occurrence M. Bakhli Adli. Ce dernier ajoute, qu’outre cette nouvelle réalisation, l’école a été dotée, depuis l’an passé, d’une cantine d’une capacité de cent rationnaires.

Six millions de DA pour les cantines scolaires

Une enveloppe financière de six millions de dinars a été allouée à l’APC de Frikat, pour le premier trimestre de l’année scolaire en cours, dans le cadre de la gestion des cantines scolaires. «Pour ce premier trimestre, nous avons été destinataire d’une subvention budgétaire de six millions de dinars pour le fonctionnement des sept cantines scolaires de nos établissements d’enseignements primaire. Cette somme est assez suffisante pour offrir des repas équilibrés à nos écoliers», déclare M. Slimane Ouali, qui tient à ajouter que «depuis que la gestion des cantines scolaires a été confiée à l’APC, les écoliers sont nourris mieux qu’auparavant». Par ailleurs, il est à noter que toutes les écoles primaires de la commune de Frikat, au nombre de sept, possèdent leurs propres réfectoires. Essaid Mouas